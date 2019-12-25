В результате нападения преступников погиб один военнослужащий.

Банды наркоторговцев атаковали посты армии Ливана в долине Бекаа. Об этом сообщили журналисты из местного информационного агентства Al Watania. В СМИ заявили, что представители криминальных кланов напали на военный патруль нп востоке страны.

Журналисты заметили, что в ходе перестрелки скончался один ливанский военнослужащий. Действия наркоторговцев активизировались против военных из-за операции правительственных сил по перекрытию нелегальных путей поставки запрещенных веществ между Ливаном и Сирией. На солдат пытались напасть в Брителе, Талае, Эль-Ходре и Дорисе.

В Минобороны Ливана объяснили, что 13 июля удалось поймать двух преступников - Аббаса аль-Масри и Джаафара аль-Афи. Оба боевика получили ранения, после чего были госпитализированы.

В Ливане задержали подозреваемых в похищении человека петербургских бизнесменов.