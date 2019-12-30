В Ливане задержали подозреваемых в похищении человека петербургских бизнесменов

Сами россияне отрицают свою вину и говорят о провокации партнеров по бизнесу.

В Ливане задержали петербургских бизнесменов Вадима Коврижных и Игната Фурмана, подозреваемых в похищении человека. Об этом 30 января стало известно Piter.TV от сестры Фурмана Софьи Телеш.

По словам девушки, мужчин задержали 17 января во время их деловой командировки в Бейруте. В обращении к российским дипломатам бизнесмены пожаловались на жестокие избиения и кражу вещей и наличности общей суммой в 1000 долларов. Арестантов держат в тесном помещении вместе с еще десятком людей и плохо кормят.

Как рассказала Софья, ее брат и Вадим Коврижных занимались поставкой сигарет и продуктов из Ливана, и в свою недавнюю поездку бизнесмены пытались вернуть деньги за поддельный товар. Вину в похищении мужчины отрицают: задержание могло быть провокацией партнеров по бизнесу. Также Телеш отмечает, что российское посольство в Ливане уже знает об аресте бизнесменов, но пока не предприняло никаких действий.

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