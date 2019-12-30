В Петербурге за угрозы Путину арестовали земляков смертника из метро

Молодые люди нанесли на шесть зданий в городе трафареты с изображениями Путина и угрозами ему.

Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу 22-летних Исломбека Парпиева и Мухаммадазиза Ишматова. Молодых людей подозревают в призывах к терроризму. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, неустановленное лицо через интернет вступило в сговор с Парпиевым и предложило ему за 5 тысяч рублей изготовить трафарет с Владимиром Путиным и угрозами ему и с помощью краски нанести его на здания города. Парпиев привлек к делу Ишматова. В период не позднее 15:30 27 января молодые люди нанесли на шесть зданий в Петербурге трафареты с изображениями президента и угрозами. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Призывы к террористической деятельности".

Подозреваемые пробудут под стражей до 27 марта 2020 года. Ишматов свою причастность отрицает.

Как стало известно "Фонтанке", Парпиев является правнуком героя Сталинградской битвы Халила Расулова. Он вместе с Ишматовым переехали в Петербург из киргизского города Ош. Оттуда же родом смертник Акбаржон Джалилов, подорвавший себя в метро Петербурга в апреле 2017 года. По этому делу к различным срокам, вплоть до пожизненного лишения свободы, приговорены 11 человек.

Фото: Piter.TV