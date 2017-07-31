Фигурантам дела о теракте в петербургском метро вынесли приговоры

Сроки заключения варьируются от 19 до 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Судья Второго Западного окружного военного суда вынес приговоры всем обвиняемым по делу о теракте в метро Петербурга.

Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов приговорены к 28 годам в колонии строгого режима; Ибрагимжон Эрматов – к 27 годам; Содик Ортиков – к 23 годам лишения свободы; Шохиста Каримова, Дилмурод Муидинов, Азамжон Махмудов и Махамадюсуф Мирзаалимов – к 20 годам; Сайфилла Хакимов и Бахрам Эргашев – к 19 годам колонии строгого режима.

Ранее стал известен приговор главному обвиняемому в теракте, Аброру Азимову – его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Также всем фигурантам дела назначили штрафы от 500 до 800 тысяч рублей. Гражданский иск петербургского метрополитена суд удовлетворил на сумму 695 тысяч рублей

Трагедия в петербургском метро произошла 3 апреля 2017 года.

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Фото: объединенная пресс-служба судов города.