В метро Петербурга 3 апреля в Измайловском соборе пройдет панихида по погибшим горожанам.

В четверг, 28 марта, стало известно о том, что петербуржцы просят поставить мемориальную доску в память о погибших во время теракта в метро. Соответствующая инициатива была предложена во время встречи с Александром Ржаненковым. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Кроме того, родственники погибших сообщили Ржаненкову о том, что у них имеются проблемы с медицинским обслуживанием, в частности дело касается обеспечения путевками в санатории и получения различных средств реабилитации.

В среду, 3 апреля, в Измайловском соборе пройдет панихида по погибшим. А в 14:00 около станции метро "Технологический институт" возложат цветы.

Напомним, что теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". На станции "Площадь Восстания" взрыв удалось предотвратить. В тот день погибли 15 человек.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург