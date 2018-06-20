Прокуратура нашла водительские права у 12 петербуржцев с психическими заболеваниями

Указанные граждане могут быть опасными для остальных участников дорожного движения.

Прокуратура Санкт-Петербурга просит лишить водительских прав 12 местных жителей, страдающих психологическими проблемами.

Как стало известно, в ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили у Психоневрологического диспансера №1 и Городской наркологической больницы действующие водительские права, что противоречит законодательству РФ.

Прокуратура подала в суд соответствующие иски, в которых отметила, что указанные граждане могут быть опасными для остальных участников дорожного движения.

Ранее на Piter.TV: Петербургского кассира будут судить за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Фото: Piter.TV