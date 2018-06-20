Петербургского кассира будут судить за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Женщина во второй раз продала бутылку ребенку.

В четверг, 28 марта, стало известно о том, что в Петербурге кассира "Дикси" будут судить за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Об этом сообщают "Невские новости".

Как оказалось, женщина во второй раз продала бутылку ребенку. Отметим, что ранее она уже была привлечена к административной ответственности за продажу подобной продукции.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

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