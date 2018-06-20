Грабитель вырвал сумку у пенсионерки в гипермаркете на Бухарестской

Воришку задержали на месте преступления.

Вечером 27 марта в гипермаркете "Лента" на Бухарестской улице произошло ЧП. 34-летний мужчина вырвал из рук 61-летней женщины сумку и пытался скрыться с места преступления, однако его скрутили стражи порядка. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Персонал магазина, заметив неладное, нажал на кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали грабителя и отвели в участок.

В настоящий момент стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV