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На проспекте Художников неизвестный вырвал из рук учительницы сумку
Сегодня, 8:45
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Alena_Zinovieva

На проспекте Художников неизвестный вырвал из рук учительницы сумку

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Добычей злоумышленника стали деньги, телефон и ключи.

В среду, 21 октября, в полицию обратилась заместитель директора одной из петербургских школ и заявила об ограблении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома №20 на проспекте Художников. Потерпевшая рассказала, что незнакомец подошел к ней со спины и отобрал сумку с телефоном, деньгами и ключами. Женщина упала на землю, а грабитель скрылся с места преступления.

Позже украденную сумку нашли в парадной дома №24 на проспекте Художников. Поиски преступника продолжаются.

Из парадной изъяли записи с камер видеонаблюдения. Ориентировку разослали во все территориальные подразделения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Пулково выявили карманника, прилетевшего с чужим телефоном из Калининграда.

Фото: Piter.TV

Теги: кража сумки, нападение, учительница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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