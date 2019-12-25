На проспекте Художников неизвестный вырвал из рук учительницы сумку

Добычей злоумышленника стали деньги, телефон и ключи.

В среду, 21 октября, в полицию обратилась заместитель директора одной из петербургских школ и заявила об ограблении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома №20 на проспекте Художников. Потерпевшая рассказала, что незнакомец подошел к ней со спины и отобрал сумку с телефоном, деньгами и ключами. Женщина упала на землю, а грабитель скрылся с места преступления.

Позже украденную сумку нашли в парадной дома №24 на проспекте Художников. Поиски преступника продолжаются.

Из парадной изъяли записи с камер видеонаблюдения. Ориентировку разослали во все территориальные подразделения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Пулково выявили карманника, прилетевшего с чужим телефоном из Калининграда.

Фото: Piter.TV