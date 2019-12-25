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Учительница из России рассказала, что в Австралии дети не обучены правописанию
Вчера, 23:54
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Учительница из России рассказала, что в Австралии дети не обучены правописанию

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Прожившая 20 лет в Австралии учительница удивилась неграмотности школьников.

Российская учительница Светлана Данилина, которая прожила в Австралии 20 лет, поделилась с RT своими наблюдениями о местной системе образования. Её удивило, что австралийские дети не обучены правописанию.

По словам педагога, ей как учителю не нравилось, что школьники не умеют писать от руки даже в седьмом классе. В некоторых случаях они вообще не знакомы с правописанием.

Данилина привела конкретный пример. Она диктовала девочке самые элементарные слова, однако та не притронулась к ручке, потому что не знала, как эти слова пишутся.

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Фото: пресс-служба Смольного

Теги: дети, учительница, школьники
Категории: Новости России, Лента новостей,

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