Учительница из России рассказала, что в Австралии дети не обучены правописанию

Российская учительница Светлана Данилина, которая прожила в Австралии 20 лет, поделилась с RT своими наблюдениями о местной системе образования. Её удивило, что австралийские дети не обучены правописанию.
По словам педагога, ей как учителю не нравилось, что школьники не умеют писать от руки даже в седьмом классе. В некоторых случаях они вообще не знакомы с правописанием.
Данилина привела конкретный пример. Она диктовала девочке самые элементарные слова, однако та не притронулась к ручке, потому что не знала, как эти слова пишутся.
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Фото: пресс-служба Смольного
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