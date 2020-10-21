В Пулково выявили карманника, прилетевшего с чужим телефоном из Калининграда

Мужчина украл гаджет на досмотровой ленте в аэропорту Храброво.

В аэропорту Пулково выявили карманника, прилетевшего из Калининграда. О подозреваемом в совершении кражи пассажире петербургских полицейским сообщили коллеги из аэропорта Храброво, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Как выяснилось, 27-летний молодой человек, собиравшийся на заработки в Петербург, увидел на ленте досмотрового аппарата в калининградском аэропорту чужой мобильный телефон. Юноша решил присвоить вещь себе, рассчитывая на то, что его никто не увидел. Владелец же гаджета, 33-летний житель Новосибирска, пришел за помощью к полицейским, сказав, что потерял свою вещь. Транспортные полицейские выявили воришку через несколько часов, похищенное имущество изъяли и вскоре передадут владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже, воришке грозит до пяти лет лишения свободы.

В Петербурге задержан обманувший пенсионера молодой мошенник.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО