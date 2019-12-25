В Петербурге задержан обманувший пенсионера молодой мошенник

Злоумышленник втридорога продал старику дешевые электро-автоматы.

В пятницу, 9 октября, в полицию Петербурга сообщили о мошенничестве в квартире пенсионера на Красносельском шоссе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, домой к 79-летнему мужчине постучался неизвестный.

Незнакомец предложил пенсионеру отремонтировать электрооборудования и смонтировал два электро-автомата, за которые попросил у хозяина квартиры 20 тысяч рублей. Сами по себе такие автоматы стоят около 200 рублей. Вечером того же дня мошенника задержали на Витебском проспекте: им оказался 20-летний неработающий мужчина.

Возбуждено уголовное дело.

Также поймана мошенница, втридорога продавшая 91-летней блокаднице и ветерану таблетки-пустышки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД