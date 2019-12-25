Поймана мошенница, втридорога продавшая 91-летней блокаднице и ветерану таблетки-пустышки

Аферистка заверила пенсионерку, что это лечебный препарат для рассасывания тромба.

Петербургские полицейские поймали мошенницу, причастную к продаже липовых БАДов 91-летней ветерану войны и жительнице блокадного Ленинграда. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, аферистка работала совместно с мужчиной-курьером.

Еще 25 апреля в полицию обратилась дочь пожилой петербурженки. Женщина рассказала, что на домашний телефон ее матери позвонила неизвестная и заверила, что старушке необходимо купить лечебные препараты якобы для "рассасывания тромба в голове". Пенсионерка согласилась на покупку, и через некоторое время в ее квартиру на улице Космонавтов приехал неизвестный мужчина, представившийся курьером. Женщина передала ему 30 тысяч рублей за БАДы, а получила таблетки-пустышки.

По данному факту возбудили дело о мошенничество, задержанной оказалась 28-летняя аферистка, ранее судимая за мошенничество. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемой.

Ранее мы рассказывали, что лжесотрудницы пенсионного фонда украли у 90-летней петербурженки полмиллиона рублей.

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