Лжесотрудницы пенсионного фонда украли у 90-летней петербурженки полмиллиона рублей

Злоумышленниц уже ищут.

Днем 27 августа в полицию обратилась 90-летняя петербурженка, живущая на проспекте Шаумяна. Как стало известно Piter.TV, женщина стала жертвой двух мошенниц.

Неизвестные представившиеся работниками пенсионного фонда, заявились к ней несколькими часами ранее. Женщины предложили пенсионерке обменять старые купюры на новые и, проникнув в квартиру, просто похитили 514 тысяч рублей. Обеим светловолосым злоумышленницам на вид 35-40 лет, одна из них пухлая. Одна была одета в синюю юбку и футболку, светлые кардиган и темные балетки, с собой была черная сумка, на лице медицинская маска. Вторая была в джинсах выше голени, длинном белом стеганом плаще, серой кофте и босоножках на платформе, с собой была черная сумка через плечо.

Женщин разыскивают, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Работающий курьером инвалид-рецидивист лишил доверчивого петербуржца 2,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV