Работающий курьером инвалид-рецидивист лишил доверчивого петербуржца 2,5 млн рублей

Мужчина отдал аферистам деньги, испугавшись якобы списания средств с его счета.

В Петербурге задержали инвалида-курьера, причастного к крупному мошенничеству. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, жертвой аферистов стал 53-летний петербуржец, лишившийся 2,5 миллиона рублей.

Пострадавший обратился в полицию еще 1 июня, рассказав, что накануне ему позвонил некий работник безопасности банка. Собеседник заверил, что с лицевого счета мужчины пытаются списать деньги, поэтому нужно перевести все имеющиеся средства на другой счет. В тот день петербуржец не смог перевести деньги из-за неработающих банков, но получил новый звонок на следующий день. Неизвестный "сотрудник правоохранительной системы" настоял на передаче денег представителю банка во имя их безопасности, и доверчивый мужчина снял со счета 2,1 млн рублей и 6 тысяч долларов США. В вестибюле станции метро "Проспект Просвещения" он переда их еще одному незнакомцу, представившемуся работником службы безопасности банка.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, а в ночь на 12 августа полицейские задержали по подозрению в афере инвалида, работающего курьером. 61-летний мужчина оказался неоднократно судим ранее за мошенничество и участие в ОПГ. Полиция выясняет, кто были соучастниками афериста, сам мошенник находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что мошенника из Петербурга осудят за аферу при покупке драгоценностей.

Фото: pixabay