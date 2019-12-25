Мошенника из Петербурга осудят за аферу при покупке драгоценностей

Петербуржца осудят за мошенничество в крупном размере. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, мужчина обманул местную жительницу при покупке драгоценностей.
Следствие полагает, что обвиняемый договорился с потерпевшей о покупке ее золотых изделий, затем продемонстрировал женщине фиктивный звонок своему бухгалтеру и заявил, что деньги за украшения уже переведены на счет доверчивой женщины. На деле аферист не заплатил ни рубля, попросту похитив золотые цепочку и крест и причинив женщине ущерб на сумму 330 тысяч рублей.
Уголовное дело рассмотрит Невский районный суд.
Ранее мы рассказывали, что в Приморье россиянка "продала душу дьяволу" за 93 тыс. рублей.
Фото: pxhere
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