Мошенника из Петербурга осудят за аферу при покупке драгоценностей

Мужчина обманул продающую золотые украшения женщину и похитил драгоценности, не заплатив.

Петербуржца осудят за мошенничество в крупном размере. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, мужчина обманул местную жительницу при покупке драгоценностей.

Следствие полагает, что обвиняемый договорился с потерпевшей о покупке ее золотых изделий, затем продемонстрировал женщине фиктивный звонок своему бухгалтеру и заявил, что деньги за украшения уже переведены на счет доверчивой женщины. На деле аферист не заплатил ни рубля, попросту похитив золотые цепочку и крест и причинив женщине ущерб на сумму 330 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит Невский районный суд.

Ранее мы рассказывали, что в Приморье россиянка "продала душу дьяволу" за 93 тыс. рублей.

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