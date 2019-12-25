Злоумышленник представился проводником между человеком и дьяволом и пообещал обеспечить исполнение желаний.

В Приморье россиянка "продала душу дьяволу" за 93 тыс. рублей.

Об инциденте стало известно несколько дней назад. В полицию обратилась жительница Владивостока. Она рассказала, что 18-летний парень представился проводником между человеком и дьяволом и обманул её. Несовершеннолетняя девушка поверила парню и заплатила деньги. Потерпевшая рассказала, что они раньше учились в одной школе. Она знала, что парень увлекается магией, умеет гадать на картах, читать мысли и наводить порчи.

За информацию о том, как это сделать, необходимо было заплатить шесть тысяч рублей – тысячу рублей за работу и пять тысяч рублей на материал для обряда, который он проведет без ее присутствия. - потерпевшая

Девушка начала общаться с мошенником. В переписке в соцсетях он обязал несовершеннолетнюю сдать ценности в ломбард, а деньги перевести ему. В качестве аргумента он заявил, что те, кто переходит на сторону дьявола, не могут носить золотые украшения. Позже парень сказал, что связан с криминалом и попросил удалить всю переписку, а потом убедил девушку продать ноутбук и телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.

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