Акции протеста начались в четверг, 6 августа. После мощного взрыва в местном морском порту, жители города потребовали отставки правительства Хасана Диаба.

Протестующие в Бейруте требуют отставки правительства. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, демонстранты попытались прорваться через кордоны к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль.

Газета Daily Star уточняет, что манифестантов воодушевил визит в Бейрут президента Франции Эмманюэля Макрона. Демонстранты приветствовали французского лидера лозунгами "Да здравствует Франция". Макрон пообещал, что не оставит Ливан в одиночестве после трагедии в порту.

Я инициирую программу международной помощи, мы обеспечим вас хлебом, медикаментами, строительными материалами. - Эмманюэль Макрон, президент Франции

По последним данным, в результате взрыва в порту Бейрута пострадали сотни зданий и жилых домов. Без крыши над головой остались более 300 тыс. человек. Умерли 145 человек, пострадали около 5 тыс. граждан. Десятки числятся пропавшими без вести.

Ранее мы сообщили, что эксперт назвал три возможные причины взрыва в Бейруте.

Видео: YT / Global News