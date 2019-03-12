Эксперт назвал три возможные причины взрыва в Бейруте

Теоретически взрыв мог прогреметь из-за пожара в полузакрытых складских помещениях, искр с близлежащего склада пиротехники или тушения селитры водой.

Доктор химических наук, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга назвал три возможные причины взрыва в Бейруте. Об этом пишут "РИА Новости".

Химик отметил, что для взрыва необходимы определенные условия. Он подчеркнул, что всем известно о том, что селитру хранили в порту рядом с морской водой, которая состоит из хлорида-ионы. По факту, он может служить катализатором разложения аммиачной селитры. При попадании в селитру, происходит снижение температуры ее разложения и увеличивается скорость превращения – разложения и горения.

Если селитру тушили водой, то это могло спровоцировать взрыв. Дело в том, что попадание воды на расплавленную селитру вызывает её вспенивание. Это приводит к увеличению поверхности горения и росту скорости горения. Чем выше скорость горения, тем проще горение переходит во взрыв. Кроме того, специалист уверен, что искры с близлежащего склада также могли привести к пожару и взрыву на складе пиротехники, а после детонацию аммиачной селитры.

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