Глава государства считает, что это необходимо, чтобы защитить промышленность США и не позволить партнерам злоупотреблять своим положением.

США восстанавливают 10% пошлины на канадский алюминий. Соответствующий документ подписал американский президент Дональд Трамп.

Трамп считает, что Канада использует Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что канадские предприниматели уничтожили алюминиевый бизнес. В 2019 году Мексика и Канада подписали соглашение о свободной торговле и обнулили пошлины. При этом, документ предусматривает мониторинг рынка и разрешает вводить ограничения для стабилизации ситуации. По факту, Трамп воспользовался этой возможностью. Он посчитал, что Канада наводнила американский рынок своим алюминием.

Эксперты не разделяют позицию Трампа. Они считают, что проблемы промышленности США заключаются в сокращении мирового спроса на сырье из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщили, что бизнес ФРГ призвал Лаврова и Мааса обсудить возобновление авиасообщения между странами.