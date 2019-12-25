Бизнес ФРГ призвал Лаврова и Мааса обсудить возобновление авиасообщения между странами

Германо-российская внешнеторговая палата призвала глав МИД РФ и ФРГ Сергея Лаврова и Хайко Мааса обсудить возобновление авиасообщения между странами. Об этом сказано в опубликованном в пятницу заявлении палаты.
В марте авиасообщение между странами пришлось прервать из-за коронавируса. В сообщении сказано, что приостановка пассажирских перевозок несет серьезные последствия для инвестиционных и ремонтных проектов в обеих странах.
Открытие границ, в связи с этим стало своеобразным дополнительным конъюнктурным пакетом в двусторонних экономических отношениях.
- Маттиас Шепп, председатель правления палаты
МИД ФРГ приедет в Россию 11 августа. В Москве он встретится с МИДом РФ Сергеем Лавровым. В частности, они обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине, а также обсудят иранскую ядерную сделку.
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