Бизнес ФРГ призвал Лаврова и Мааса обсудить возобновление авиасообщения между странами

Данный вопрос планируют затронуть во вторник, 11 августа.

Германо-российская внешнеторговая палата призвала глав МИД РФ и ФРГ Сергея Лаврова и Хайко Мааса обсудить возобновление авиасообщения между странами. Об этом сказано в опубликованном в пятницу заявлении палаты.

В марте авиасообщение между странами пришлось прервать из-за коронавируса. В сообщении сказано, что приостановка пассажирских перевозок несет серьезные последствия для инвестиционных и ремонтных проектов в обеих странах.

Открытие границ, в связи с этим стало своеобразным дополнительным конъюнктурным пакетом в двусторонних экономических отношениях. - Маттиас Шепп, председатель правления палаты

МИД ФРГ приедет в Россию 11 августа. В Москве он встретится с МИДом РФ Сергеем Лавровым. В частности, они обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине, а также обсудят иранскую ядерную сделку.

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