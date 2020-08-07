Житель из США посадил загадочные семена из Китая

Люди получают посылки с загадочными семенами из Китая по всему миру.

Житель из США Дойл Крешоу посадил загадочные семена из Китая. Об этом сообщает The Sun.

Недавно министерство сельского хозяйства Арканзаса предупредило граждан о том, что семена из пакетиков с китайскими иероглифами могут быть от растений-вредителей. Несмотря на это, житель Бунвилла, штат Арканзас Дойл Крешоу решил посадить китайские семена. За две недели из них вырос огромный куст с крупными белыми плодами. Что именно это за растение остается загадкой.

В штатах считают, что это новый вид мошенничества небольших компаний. Фирмы создают учетные записи клиентов и отправляют на их адреса посылки, а потом сами же оценивают качество товара. Таким образом, им удается повышать себе рейтинг.

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