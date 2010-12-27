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Банда подростков ограбила "Пятерочку" на Тележной улице
Сегодня, 9:34
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Alena_Zinovieva

Банда подростков ограбила "Пятерочку" на Тележной улице

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Грабителей оперативно поймала полиция.

Вечером 25 марта в центре Петербурга произошло ограбление продуктового магазина. Банда подросток в составе десяти человек ворвалась в "Пятерочку" на Тележной улице и похитила товар. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления были задержаны десять человек. Среди них восемь несовершеннолетних и двое 2000 и 2001 года рождения. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Ведется расследование.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга обчистили квартиру бизнесмена из Таиланда.

Фото: Piter.TV

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Теги: грабеж, кража товара, ограбление продуктового магазина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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