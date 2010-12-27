Банда подростков ограбила "Пятерочку" на Тележной улице

Грабителей оперативно поймала полиция.

Вечером 25 марта в центре Петербурга произошло ограбление продуктового магазина. Банда подросток в составе десяти человек ворвалась в "Пятерочку" на Тележной улице и похитила товар. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления были задержаны десять человек. Среди них восемь несовершеннолетних и двое 2000 и 2001 года рождения. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Ведется расследование.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга обчистили квартиру бизнесмена из Таиланда.

Фото: Piter.TV