В Приморском районе мужчина ограбил гипермаркет и ударил сотрудника

Злоумышленник похитил товары на 3 тыс. рублей.

Ночью 16 февраля гипермаркет на Шуваловском проспекте в Приморском районе Петербурга ограбил 28-летний мужчина. Об этом пишет tg-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Злоумышленник похитил товары на 3 тыс. рублей. Он спрятал продукты под одеждой и в капюшоне своей куртки, а после этого пронес их без оплаты через зону касс самообслуживания.

Мужчину заметил работник магазина и попытался остановить его, однако тот стал вырываться и ударил по лицу.

К магазину прибыли сотрудники Росгвардии, они задержали похитителя и доставили в 86-й отдел полиции. Им оказался ранее судимый за кражи и грабеж 28-летний уроженец Петропавловска-Камчатска. Кроме того, мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Продукты были изъяты.

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Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург