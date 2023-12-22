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В Приморском районе мужчина ограбил гипермаркет и ударил сотрудника

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Злоумышленник похитил товары на 3 тыс. рублей.

Ночью 16 февраля гипермаркет на Шуваловском проспекте в Приморском районе Петербурга ограбил 28-летний мужчина. Об этом пишет tg-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Злоумышленник похитил товары на 3 тыс. рублей. Он спрятал продукты под одеждой и в капюшоне своей куртки, а после этого пронес их без оплаты через зону касс самообслуживания. 

Мужчину заметил работник магазина и попытался остановить его, однако тот стал вырываться и ударил по лицу. 

К магазину прибыли сотрудники Росгвардии, они задержали похитителя и доставили в 86-й отдел полиции. Им оказался ранее судимый за кражи и грабеж 28-летний уроженец Петропавловска-Камчатска. Кроме того, мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Продукты были изъяты.

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали мужчину, который ограбил собор в Выборге.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: ограбление продуктового магазина, шуваловский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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