На Шуваловском проспекте открыли рабочее движение

В Адресную инвестиционную программу Петербурга уже включено проектирование и строительство продолжения Шуваловского проспекта от Комендантского проспекта до Парашютной улицы.

На прошлой неделе по Шуваловскому проспекту открыли рабочее движение. Автомобильная дорога соединила две части Приморского района. Магистраль выводит к съезду с ЗСД на Планерной улице. Это разгрузит съезд на Богатырском проспекте, сообщили в пресс-службе КРТИ.

На участке от Камышовой до Планерной улиц выполнено устройство инженерных сетей, ливневой канализации и локальных очистных сооружений. Строителями смонтировано наружное освещение, светофоры и дорожные знаки, а также шумозащитные экраны и остекление. Для пешеходов построены тротуары, велодорожка и новые остановки общественного транспорта.

Также специалистами был возведён 135 метровый мост через реку Глухарка, проезжая часть сооружения получила двухслойное дорожное покрытие.

В Адресную инвестиционную программу Петербурга уже включено проектирование и строительство продолжения Шуваловского проспекта от Комендантского проспекта до Парашютной улицы. Объект планируется сдать в 2025 году.

Фото: Piter.tv