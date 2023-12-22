Полицейские задержали мужчину, который ограбил собор в Выборге

Злоумышленник тайно похитил с витрины церковной лавки три серебряные цепочки общей стоимостью 11 269 рублей.

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в краже серебра в храме Выборгского района Ленобласти. Инцидент произошел 25 сентября 2023 года в соборе на проспекте Победы в Выборге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленник тайно похитил с витрины три серебряные цепочки общей стоимостью 11 269 рублей. В полицию обратилась продавец, которая работала в церковной лавке. Она написала заявление. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Кража".

Накануне, 15 февраля, была установлена причастность к совершению этого преступления ранее судимого 42-летнего местного жителя. Его задержали еще 5 января. Мужчину отправили под стражу.

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Фото: Piter.tv