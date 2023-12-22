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В Петербурге у любителя пьяной езды конфискованы деньги за проданное авто
Сегодня, 10:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге у любителя пьяной езды конфискованы деньги за проданное авто

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Также суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.

В Петербурге у любителя пьяной езды конфискованы деньги за проданное авто. Об этом сообщила прокуратура Петроградского района.

Суд установил, что 34-летний К., будучи лишенным водительских прав за пьяное вождение, в апреле 2023 года управлял Mercedes, когда его на переулке Талалихина остановили сотрудники ДПС. Освидетельствование показало у мужчины 0,497 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, то есть за рулем он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вину признал, раскаялся в содеянном, автомобиль, у которого начались проблемы с двигателем, он вскоре продал.

Суд признал автомобилиста виновным и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Суд постановил также конфисковать и обратить в доход государства денежные средства, которые мужчина выручил с продажи автомобиля.

Ранее полицейские привлекли к ответственности лихача с Дворцовой площади.

Фото: Piter.tv

Теги: конфискация, пьяная езда
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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