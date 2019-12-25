Германия хочет конфисковать 720 млн евро из активов РФ

Средства будут конфискованы в пользу государственной казны.

Германия хочет конфисковать 720 млн евро из замороженных российских активов. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на судебные власти федеральной немецкой земли Гессен.

Отмечается, что речь идет об активах российского банка, название которого не приводится. Инициатором изъятия выступил Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне. Средства будут конфискованы в пользу государственной казны. В опубликованном заявлении властей отмечается, что по запросу федеральной прокуратуры было открыто специальное производство.

Также сообщается, что после заморозки активов "неизвестные ответственные лица банка" якобы попытались вывести средства. В связи с этим было открыто дело по подозрению в попытке нарушения запрета распоряжаться замороженными средствами. Дата судебного разбирательства еще не определена.

Ранее аудиторы ЕС предупредили о бюджетных рисках из-за изъятия прибыли с активов РФ.

