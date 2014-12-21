В 2026 году в Петербурге откроют три новых причала для городских судов

В 2026 году в Петербурге появятся три новых городских причала — на набережной реки Мойки, в Кронштадте и Ломоносове. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на "Агентство внешнего транспорта".

Причал напротив Дворцовой набережной откроется уже в июне. Для швартовки судов здесь оборудуют специальный спуск. В агентстве рассчитывают, что новая точка органично впишется в облик туристического центра и повысит транспортную доступность.

В сентябре в Кронштадте начнёт работу причал "Летняя пристань", а в Ломоносове — причал в Сидоровском канале. Все новые объекты будут объединены единым водным маршрутом. На линиях будут использоваться скоростные суда класса "Метеор" и "Катамаран".

Всего в Петербурге действует 20 городских причалов и ещё около 120, арендованных коммерческими организациями. В 2025 году на реке Карповке был открыт первый городской причал для теплоходов, а также представлено новое судно "Юстиция", что позволило запустить девять новых маршрутов водных прогулок.

