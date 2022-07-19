В Петербурге объявили тендер на благоустройство территории у реки Новая

В Кировском районе Петербурга начинается масштабное благоустройство территории вдоль реки Новая. Проект, объединяющий несколько существующих скверов в единую зону отдыха, будет реализован до конца ноября 2026 года. Стоимость работ, согласно тендеру, объявленному комитетом по госзаказу, составляет 220,8 млн рублей.

В рамках проекта на территории от проспекта Народного Ополчения до проспекта Ветеранов планируется:

создание новых пешеходных дорожек и современной системы освещения;

обустройство многофункциональных зон: спортивных площадок с воркаутом и полосой препятствий, а также детских игровых комплексов в морской тематике (корабли, маяк, лягушки);

строительство отдельной площадки для йоги и асфальтированной трассы для скандинавской ходьбы, катания на роликах и лыжероллерах, которая будет отделена от пешеходной зоны зелёными насаждениями.

Ландшафтный дизайн предусматривает высадку новых деревьев и кустарников, включая ивы, берёзы, розы и форзиции. При разработке проекта были учтены пожелания местных жителей, в частности, принято решение сократить ширину плиточных дорожек. Для обеспечения безопасности на отдельных участках будут установлены ограждения. Заказчиком работ выступает администрация Кировского района.

Фото: Пресс-служба Администрации Кировского района Петербурга