Счетная палата Евросоюза указала на риски из-за конфискации активов России.

Изъятие прибыли с замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине грозит дополнительными бюджетными расходами для Евросоюза в случае, если Украина объявит по ним дефолт. Соответствующие данные приведены в отчете Счетной палаты Европейского союза. Аудиторы заметили, что в рамках инициативы "Большойсемерки" ЕС согласился выделить киевскому режиму 18,1 миллиардов евро в качестве кредитов в 2025 году. В ЕС и G7 уверены, что данные кредиты будут погашаться за счет прибыли с замороженных российских активов, оставшихся на Западе. Ранее эти финансовые активы были заморожены в рамках антироссийского санкционного давления.

Аудиторы указывают странам-членам Европейского союза на то, что использование замороженных российских активов и прибыли с них обременено юридическими сложностями. Эксперты добавили, что так как санкционное давление необходимо периодически продлевать, то для этого требуется единогласное решение всех участников ЕС. Это говорит о том, что изменения в правовом регулировании или отсутствие консенсуса среди стран-членов коллективного Брюсселя могут снизить "эти огромные доходы с потенциальными финансовыми последствиями для будущих бюджетов" региона. Аналитики добавили, что любой фактор, который затронет эти сверхдоходы, взятые с активов России, потребует снижения бюджетных затрат или увеличения финансовых взносов стран-членов.

... чтобы поддержать бюджетную стабильность в том случае, если Украина объявит дефолт по кредитам. текст документа

Напомним, что большая часть замороженных в Европе суверенных российских активов сосредоточена на площадке Euroclear в Бельгии. Речь идет о сумме, превышающей 200 миллиардов евро. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации денежных средств. В стране предупредили, что в противном случае это может сказаться на изъятии Москвой европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Фото: pxhere.com