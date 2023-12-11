Петербурженка с бокалом лишилась прав на полтора года

Водительница Exeed получила штраф 45 тысяч за пьяную езду.

Мировой суд в Петербурге привлёк к ответственности водительницу, которую ночью остановили на Пискаревском проспекте. Женщина управляла автомобилем Exeed в состоянии алкогольного опьянения, сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Согласно данным инспекторов ГИБДД, девушка возвращалась из клуба после концерта группы "Нейромонах Феофан". Когда полицейский открыл дверь машины, он увидел в руке водительницы бокал из-под вина. Алкотестер показал 0,352 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — это выше допустимой нормы. С результатами проверки нарушительница тогда согласилась.

На первом заседании суда автомобилистка не признала свою вину. Она заявила, что находилась в тяжёлом психоэмоциональном состоянии и плакала, а полицейский якобы спутал это состояние с опьянением. Позже она передумала и признала вину, однако раскаяния в содеянном не выразила. Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на полтора года со штрафом в 45 тысяч рублей.

