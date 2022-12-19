Новый участок Шуваловского проспекта готов на 70%

На данный момент продолжается укладка асфальта.

В пятницу, 23 июня, в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили об уровне готовности Шуваловского проспекта. Он составляет 70%.

Специалистами выполнено устройство земляного полотна, отсыпано 200 тыс. кубометров песчаного грунта в тело насыпи основного хода, завершены работы по устройству ливневой канализации и локальных очистных сооружений.

На данный момент продолжается укладка асфальта. Параллельно идут обустройство обочины и откосов насыпи, монтаж опоры и светильников наружного освещения, подготовка фундамента для шумозащитных экранов. Кроме того, ведутся работы по возведению 135-метрового моста через реку Глухарка.

Реализация проекта будет способствовать перераспределению транспортных потоков и позволит существенно разгрузить улицы Савушкина и Планерную. Кроме того, объект должен избавить автомобилистов от пробок перед развязкой с Богатырским проспектом. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

Напомним, что строительство Шуваловского проспекта затрагивает участок от Планерной улицы до Богатырского проспекта и Камышовой улицы. Открытие дороги планируется в конце лета 2023 года.

Фото: пресс-служба КРТИ