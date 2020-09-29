В Петербурге мужчина сломал ногу при попытке украсть товар из магазина

Грабитель хотел вынести бутылку чая, не заплатив за нее.

Накануне в одном из магазинов на проспекте Просвещения произошел неприятный инцидент. Покупатель хотел вынести бутылку чая, не заплатив за нее. Об этом сообщили в пресс-службе компании X5 Retail Group.

Продавцы рассказали, что молодой человек вел себя крайне агрессивно. Он отказывался платить за товар, даже когда в магазин прибыли правоохранители. В ходе дачи показаний покупатель неуверенно стоял на ногах, а потом неожиданно упал на пол. В магазин сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Оказалось, что у несостоявшегося грабителя сломана нога.

Сам молодой человек представил другую версию случившегося. Как пишет "Фонтанка", он действительно не заплатил за чай, но был готов отдать последнюю наличность, когда к нему подошли охранники. Он на самом деле пытался вырваться, когда его схватили под руки и заперли в подсобке.

Затем приехал участковый. "Мишка тебя перевоспитает", - запомнил обращенную к нему фразу петербуржец. Кроме ударов дубинкой, молодому человеку раздробили кость на ноге и распылили в лицо из перцового баллончика, хотя он астматик. Родители написали несколько жалоб в Следственный комитет и прокуратуру.

Ранее была названа предварительная причина смерти петербуржца в отделе полиции.

Фото: pixabay.com