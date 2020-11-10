Названа предварительная причина смерти петербуржца в отделе полиции

Он ударился головой и захлебнулся рвотной массой.

Следователи назвали предварительную причину смерти 28-летнего Алексея Кустова, который утром 24 февраля скончался в 75-м отделе полиции. Об этом пишет 78.ru.

Предположительно, молодой человек упал со скамейки, ударился головой, у него произошло сотрясение мозга, и пошла рвота, которой он захлебнулся. После вскрытия родственникам умершего заявили, что у него сердечная недостаточность. Однако, по словам сестры Алексея, на сердце он никогда не жаловался.

При этом на лбу у молодого человека имелась большая гематома, кровоподтек на скуле и синяки на шее. Адвокат погибшего рассказала, что когда она видела его в последний раз, повреждений на лице клиента не было. Мужчина был трезв, адекватен и корректен.

Кроме того, не понятно, почему пострадавшему не вызвали скорую помощь. Медики приехали только для того, чтобы констатировать смерть. Дополнительные экспертизы продлятся около месяца.

Алексея Кустова задержали вечером 23 февраля для составления протокола о вождении в нетрезвом виде и без прав. Полицейские уведомили мужчину о возбуждении уголовного дела по тому же основанию и оставили его в отделе ночевать. Адвокат пыталась забрать клиента домой, однако полицейские остались непреклонны.

Ранее из-за обновления базы водители на сутки остались без техосмотра и ОСАГО.

Фото: Piter.TV