Из-за обновления базы водители на сутки остались без техосмотра и ОСАГО

Работу сервиса обещали наладить 2 марта.

В первый день календарной весны петербуржцы, да и россияне в целом, не могли купить или продлить полисы ОСАГО. Это связали с обновлением Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИС ТО), пишет "Петербургский дневник".

Для водителей сутки также был недоступен техосмотр – его результаты тоже вносятся в базу. Из-за обновления база оказалась перегружена. Работу сервиса обещали наладить 2 марта.

Ранее мы писали, что "Мост глупости" начал охотиться на автомобилистов новым способом.

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