Более 1000 жителей Петербурга и Ленобласти получили компенсацию за ОСАГО в этом году

На данные цели уже направили более 4,6 млн рублей.

С начала 2026 года Отделение Социального фонда по Петербургу и Ленобласти компенсировало расходы на стоимость полиса ОСАГО более 1000 жителям региона, направив на эти цели более 4,6 млн рублей. Данная мера поддержки доступна гражданам с инвалидностью и законным представителям детей-инвалидов, имеющим медицинские показания к приобретению транспортного средства, стало известно Piter.tv.

Если все необходимые данные о человеке уже есть в Федеральном реестре инвалидов и Единой государственной информационной системе соцобеспечения, региональное Отделение оформляет компенсацию автоматически. Константин Островский, управляющий Отделением Социального фонда по СПб и ЛО

Компенсация предоставляется на один автомобиль, если в договоре ОСАГО указано не более 3 водителей. Право на выплату подтверждается наличием соответствующей рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА). В случае отсутствия необходимых данных в базе СФР компенсацию можно получить после подачи заявления. Подать его можно удаленно на портале "Госуслуги", в МФЦ или обратиться в клиентские службы регионального Отделения СФР.

При самостоятельном обращении потребуются заявление, страховой полис ОСАГО, ИПРА с заключением о медицинских показаниях, сведения о счёте для перечисления компенсации, паспорт заявителя. При обращении через представителя — также его паспорт и документ, подтверждающий полномочия; справка об инвалидности нужна, если сведения отсутствуют в информационных системах.

Срок рассмотрения обращения составляет 5 рабочих дней. При принятии положительного решения денежные средства будут переведены на счет заявителя в течение 5 рабочих дней.

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Фото: Piter.tv