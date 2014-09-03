"Мост глупости" начал охотиться на автомобилистов новым способом

Под переправой разлилась глубокая река.

Знаменитый "Мост глупости" в Пушкинском районе Петербурга воспользовался погодой и придумал новый способ охоты на автомобилистов. На этот раз в его ловушку попадались даже не фургоны и "ГАЗели", а обычные легковушки. Как рассказали водители в соцсетях, под мостом разлилась глубокая река из растаявшего неубранного снега, которую тут же прозвали "рекой глупости".

На видео, опубликованных очевидцами и участниками "заплыва" 26 февраля, заметно, что машины погружаются в воду почти по самые фары. Некоторые водители посетовали, что их автомобили не выдержали такой поездки, поскольку набрали воды во внутренности и двигатель. Несколько машин пришлось эвакуировать.

Проблема в том что там все так и осталось. Люди едут на свой страх и риск. В 112 приняли заявку и ничего не предприняли. Никто не приехал устранять эту проблему. комментаторы

В комментариях некоторые автомобилисты не поняли, зачем водители проделывали такое опасное путешествие, если неподалеку имеется "нормальный разворот".

Я с утра ещё видел посты, о том, что там море под мостом. Но все равно люди лезут туда..хотя там есть разворот недалеко.. комментаторы

На куске "суши" рядом с мостом, тем временем, накапливается коллекция потерянных автомобильных номеров. К утру субботы вода немного ушла, автомобилисты по-прежнему проезжают под мостом, но уже рассказывают в соцсетях, что поездка обошлась без проблем.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Марфа Мотовилова