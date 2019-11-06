Прокуратура начала проверку в связи с затоплением улиц в Выборге

ГУП "Леноблводоканал" мониторит ситуацию на проблемных участках.

Выборгская городская прокуратура проводит проверку в связи с подтоплением городских улиц после ливня.

Выборгская городская прокуратура организовала проверку в связи с подтоплениями дворовых территорий и объектов инфраструктуры в Выборге. В рамках проверки прокуроры намерены установить все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено оценке действий органов местного самоуправления и коммунальных служб, отвечающих за эксплуатацию и состояние систем водоотведения.

Выборгская городская прокуратура принимает обращения от граждан, чьи имущественные права были нарушены в результате подтопления.

В связи с обильными осадками на ряде участков в Выборге ливневая канализация работает в режиме предельной нагрузки. ГУП "Леноблводоканал" мониторит ситуацию на проблемных участках.

Фото: Telegram/ Прокуратура Ленинградской области