Сегодня, 9:15
140
Несколько улиц Выборга затопило после сильного ливня

Больше всего затоплены набережная 40-летия ВЛКСМ, перекресток Суворова и Московский проспект.

Этой ночью в Выборге прошли гроза и сильный ливень. Утром сразу несколько городских улиц оказались затоплены водой, кадрами в соцсетях делятся местные жители.

По уточнённым данным от "Фобос", в Выборге за прошедшую ночь выпало 42 мм осадков, что составляет почти две трети (62%) от климатической нормы сентября. Отмечается, что ливневки не могут сразу принять такой большой объем воды.

Фото: ВКонтакте/ Жители Выборга и района
Видео: ВКонтакте/ НЕДВИЖИМОСТЬ ВЫБОРГ

Теги: выборг, ливень, ливневки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

