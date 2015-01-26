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Глава ВСС Уфимцев: срок поставки автозапчастей в Россию увеличился до 45 дней
Сегодня, 10:03
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Глава ВСС Уфимцев: срок поставки автозапчастей в Россию увеличился до 45 дней

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Глава ВСС добавил, что изменение маршрутов поставок также осложнило ситуацию с ремонтом по ОСАГО.

Сроки доставки автомобильных запчастей на российскую территорию из ОАЭ увеличились из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующими данными поделился глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в интервью журналистам газеты "Известия". Эксперт пояснил СМИ, что  закрытие акватории Ормузского пролива и серьезная ситуация , происходящая в регионе вокруг Ирана, практически парализовали на какое-то время один из основных хабов по доставке комплектующих для транспортных средств для многих марок автомобилей - Арабские Эмираты.

В Россию через ОАЭ шло много деталей по параллельному импорту. "Сроки были длинными, но устойчивыми, и это позволяло формировать здесь запас комплектующих на складах.

Евгений Уфимцев, глава ВСС

Предприниматель добавил, что сейчас доставка автозапчастей в Россию занимает 30-45 дней, а сложной электроники, фар и прочих негабаритных деталей - примерно десять дней за счет отправки авиацией. В текущий период времени многие поставщики работают фактически с колес, а создать запас деталей в стране стало гораздо сложнее.

В Госдуме предложили пересмотреть лимиты выплат по ОСАГО.

Фото: Piter.tv

Теги: автозапчасти, всс, осаго
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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