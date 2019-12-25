На лице умершего в отделе полиции Невского района петербуржца нашли следы насилия

Вскрытие показало сердечную недостаточность.

В отделе полиции №75 Невского района Петербурга умер 29-летний горожанин Алексей Кустов. Как сообщила "Фонтанка" со ссылкой на родственников петербуржца, на теле мужчины нашли следы насилия, хотя вскрытие показало сердечную недостаточность.

Вечером 23 февраля Кустова вызвали в районный отдел ГИБДД для составления протокола: 10 января петербуржца, лишенного водительских прав, остановили сотрудники ДПС. Также полицейские уведомили мужчину о возбуждении уголовного дела по тому же основанию и оставили Кустова в отделе до суда. Вместе с этим адвокат петербуржца пыталась забрать клиента домой, не понимая смысл насильственного удержания человека: Кустов не скрывался и добровольно пришел по вызову. Однако полицейские остались непреклонны, и петербуржец остался ночевать в отделе.

Утром 24 февраля родители позвонили в полицию, поскольку сын не появился в сети. Их попросили позвонить позднее, а около двух часов дня следователь Невского района сам позвонил матери и принес соболезнования, сообщив о смерти Кустова по неизвестной причине.

Родители рассказали "Фонтанке" о крупной гематоме на лбу, ссадиной на скуле и следах приложения на шее их сына. Адвокат подчеркнула, что повреждений на лице ее клиента не было, когда она видела его в последний раз. К тому же, мужчина был трезв, адекватен и корректен и, по мнению адвоката, не мог спровоцировать полицейских, хотя при поездке в отдел несколько раз огрызнулся на сотрудников.

Следком проводит проверку по обстоятельствам смерти петербуржца.

Фото: Piter.TV