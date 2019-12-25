На лице умершего в отделе полиции Невского района петербуржца нашли следы насилия

В отделе полиции №75 Невского района Петербурга умер 29-летний горожанин Алексей Кустов. Как сообщила "Фонтанка" со ссылкой на родственников петербуржца, на теле мужчины нашли следы насилия, хотя вскрытие показало сердечную недостаточность.
Вечером 23 февраля Кустова вызвали в районный отдел ГИБДД для составления протокола: 10 января петербуржца, лишенного водительских прав, остановили сотрудники ДПС. Также полицейские уведомили мужчину о возбуждении уголовного дела по тому же основанию и оставили Кустова в отделе до суда. Вместе с этим адвокат петербуржца пыталась забрать клиента домой, не понимая смысл насильственного удержания человека: Кустов не скрывался и добровольно пришел по вызову. Однако полицейские остались непреклонны, и петербуржец остался ночевать в отделе.
Утром 24 февраля родители позвонили в полицию, поскольку сын не появился в сети. Их попросили позвонить позднее, а около двух часов дня следователь Невского района сам позвонил матери и принес соболезнования, сообщив о смерти Кустова по неизвестной причине.
Родители рассказали "Фонтанке" о крупной гематоме на лбу, ссадиной на скуле и следах приложения на шее их сына. Адвокат подчеркнула, что повреждений на лице ее клиента не было, когда она видела его в последний раз. К тому же, мужчина был трезв, адекватен и корректен и, по мнению адвоката, не мог спровоцировать полицейских, хотя при поездке в отдел несколько раз огрызнулся на сотрудников.
Следком проводит проверку по обстоятельствам смерти петербуржца.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
И после этого менты удивляются почему люди их на дух не переносят?! Покойный судя по статье тоже был гнилым человеком, но убивать они его права не имели. Может матери ментов наконец займутся воспитанием своих сыновей и дочерей. А то понаражают быдла, и идёт это быдло во власть людей безнаказанно избивать и убивать
после такого обращения не только сердце остановится