Жена экс-футболиста "Спартака" Мухамадиева назвала предполагаемую причину его смерти

Он скончался 1 января после продолжительной болезни.

Официальная причина смерти бывшего футболиста московских "Спартака" и "Локомотива" Мухсина Мухамадиева будет установлена в субботу, 3 января. Предварительной версией названа гипоксия. Об этом сообщила РИА Новости вдова спортсмена.

Напомним, 59-летний Мухамадиев скончался вечером 1 января в московской клинике, где находился с середины ноября. Он перенёс инсульт в феврале 2025 года, после чего последовало ещё несколько апоплексических ударов, а в ноябре его состояние потребовало подключения к аппарату ИВЛ.

Вчера мы всей нашей семьей встретили с ним в палате клиники Новый год. А сегодня вечером у Мухсина возникли проблемы с дыханием и он ушел. Такое ощущение, словно он ждал встречи со всеми нами. Точная причина смерти будет известна завтра, возможно, это гипоксия. Жена Мухсина Мухамадиева

Мухсин Мухамадиев — чемпион России 1994 года в составе "Спартака". За свою карьеру он также выступал за московский "Локомотив", "Локомотив" (Нижний Новгород), "Торпедо" (Москва), "Шинник", "Арсенал" и "Витязь". После завершения игровой карьеры, работая спортивным директором казанского "Рубина", дважды выигрывал чемпионат России в этом качестве. Провёл по одному матчу за сборные Таджикистана и России.

Фото: Telegram / ФК "Спартак-Москва"