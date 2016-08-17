Названа причина смерти петербургского актёра дубляжа Петра Вечеркова

Подробнее рассказала его сестра.

Петербургский актер дубляжа Петр Вечерков скончался от осложнений после воспалительного процесса. Как сообщила сестра артиста Екатерина в интервью 78.ru, трагедия произошла после перенесенного заболевания — гриппа или COVID-19. Информация о дате и месте прощания пока не сообщается.

Это были осложнения после воспалительного процесса. После гриппа или ковида, не знаем точно. Екатерина, сестра актёра

Пётр Вечерков начал карьеру в дубляже в 8-летнем возрасте. За 19 лет работы он озвучил десятки персонажей в популярных фильмах и сериалах, включая роли Галли в "Бегущем в лабиринте", Бена в "Наследниках", Еноха в "Доме странных детей мисс Перегрин" и Гарри в "Каратэ-пацан". Его голосом говорил Макс Кентон в фильме "Живая сталь".

Фото: ВКонтакте / Русский дубляж