Трое неизвестных ограбили магазин в Гатчинском районе

Злоумышленники проникли в здание через зону погрузки и разгрузки.

Трое неизвестных в костюмах около 05:00 сегодня, 29 февраля, ограбили магазин, расположенный в Тайцах Гатчинского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

Злоумышленники проникли в здание через зону погрузки и разгрузки, вскрыв двери, после чего таким же способом попали в кабинет директора, откуда похитили табачную продукцию.

Сообщение о происшествии зарегистрировали в 104-м ОП УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти. Сумму ущерба установят в ходе проведения инвентаризации.

Отметим, что тот же магазин ограбили 21 февраля. Тогда неизвестные вынесли то же – табачную продукцию – и деньги.

Видео: Piter.TV