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Трое неизвестных ограбили магазин в Гатчинском районе

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Злоумышленники проникли в здание через зону погрузки и разгрузки.

Трое неизвестных в костюмах около 05:00 сегодня, 29 февраля, ограбили магазин, расположенный в Тайцах Гатчинского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

Злоумышленники проникли в здание через зону погрузки и разгрузки, вскрыв двери, после чего таким же способом попали в кабинет директора, откуда похитили табачную продукцию. 

Сообщение о происшествии зарегистрировали в 104-м ОП УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти. Сумму ущерба установят в ходе проведения инвентаризации.

Отметим, что тот же магазин ограбили 21 февраля. Тогда неизвестные вынесли то же – табачную продукцию – и деньги. 

Видео: Piter.TV

Теги: ограбление магазина, поселок тайцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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