Росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался ограбить магазин в Ломоносове

Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске как осужденный, уклонившийся от ограничения свободы.

Накануне утром, 23 декабря, сотрудники Росгвардии задержали в Петродворцовом районе мужчину, который через окно проник в магазин и украл товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на Кронштадтской улице. В продуктовом быстро сработала система безопасности и спустя пару минут на место преступления приехали правоохранители. Мужчину поймали с корзиной алкоголя.

Похищенные товары у грабителя изъяли. Готовившегося к празднованию Нового года хулигана доставили в участок.

Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске как осужденный, уклонившийся от ограничения свободы. Его давно пытаются найти правоохранительные органы Ставропольского края. Росгвардейцы доставили правонарушителя в 85 отдел полиции.

Ранее на Piter.tv: в Гатчинском районе полицейские изъяли 2 кг наркотика у 50-летнего мужчины.

Фото: Pxhere