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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался ограбить магазин в Ломоносове
Сегодня, 15:07
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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался ограбить магазин в Ломоносове

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Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске  как осужденный, уклонившийся от ограничения свободы.

Накануне утром, 23 декабря, сотрудники Росгвардии задержали в Петродворцовом районе мужчину, который через окно проник в магазин и украл товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Инцидент произошел на Кронштадтской улице. В продуктовом быстро сработала система безопасности и спустя пару минут на место преступления приехали правоохранители. Мужчину поймали с корзиной алкоголя. 

Похищенные товары у грабителя изъяли. Готовившегося к празднованию Нового года хулигана доставили в участок.

Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске  как осужденный, уклонившийся от ограничения свободы. Его давно пытаются найти правоохранительные органы Ставропольского края. Росгвардейцы доставили правонарушителя в 85 отдел полиции.

Ранее на Piter.tv: в Гатчинском районе полицейские изъяли 2 кг наркотика у 50-летнего мужчины.

Фото: Pxhere

Теги: грабитель разбил окно, ломоносов, ограбление магазина, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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