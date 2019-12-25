  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Гатчинском районе полицейские изъяли 2 кг наркотика у 50-летнего мужчины
Сегодня, 12:52
186
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчинском районе полицейские изъяли 2 кг наркотика у 50-летнего мужчины

0 0

Полицейские завели на нарушителя закона уголовное дело.

В четверг, 22 декабря, в Гатчинском районе Ленобласти полицейские задержали 50-летнего местного жителя, при  котором было почти 2  килограмма наркотика. 

Подозреваемого задержали на улице Центральной в Веревском сельском поселении.  По информации Piter.tv, злоумышленник нес в своем рюкзаке марихуану.

Полицейские завели на нарушителя закона уголовное дело. Он проходит по статье "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Ранее на Piter.tv: в квартире петербурженки на Московском проспекте полицейские нашли мефедрон.

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: задержание, мвд, наркотики, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии