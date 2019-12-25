В Гатчинском районе полицейские изъяли 2 кг наркотика у 50-летнего мужчины

Полицейские завели на нарушителя закона уголовное дело.

В четверг, 22 декабря, в Гатчинском районе Ленобласти полицейские задержали 50-летнего местного жителя, при котором было почти 2 килограмма наркотика.

Подозреваемого задержали на улице Центральной в Веревском сельском поселении. По информации Piter.tv, злоумышленник нес в своем рюкзаке марихуану.

Полицейские завели на нарушителя закона уголовное дело. Он проходит по статье "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

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Фото: Piter.tv