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В квартире петербурженки на Московском проспекте полицейские нашли мефедрон
Сегодня, 11:52
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В квартире петербурженки на Московском проспекте полицейские нашли мефедрон

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Против жительницы города завели уголовное дело.

Сотрудники полиции нашли в квартире петербурженки на Московском проспекте наркотики. У 24-летней девушки в комнате был спрятан пакетик с мефедроном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Против жительницы города завели уголовное дело. Она проходит по статье "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Подозреваемую задержали.

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Фото: Piter.tv

Теги: мефедрон, московский проспект, наркотики, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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