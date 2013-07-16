Студенты колледжа устроили поножовщину в учебном заведении

Инцидент произошел в Академии управления городской средой, градостроительства и печати.

В Академии управления городской средой, градостроительства и печати на улице Руставели молодые люди устроили поножовщину. В результате драки один из юношей попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел накануне, 23 декабря. На втором этаже учреждения. 19-летний студент второго курса во время ссоры вонзил нож в шею обидчика. 16-летний пострадавший попал в больницу имени Раухфуса.

У молодого человека диагностировали колото-резаную непроникающую рану левой околоушно-жевательной области с повреждением левой околоушной слюнной железы.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv