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В доме на Садовой улице нашли мертвого мужчину с татуировками
Сегодня, 11:15
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В доме на Садовой улице нашли мертвого мужчину с татуировками

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Тело обнаружили на лестничной клетке.

В пятницу, 23 декабря, на Садовой улице в доме № 44 нашли тело мужчины. Труп обнаружили на лестничной клетке. 

По информации Piter.tv, темноволосый горожанин был одет черный пуховик, темно-синие джинсы, черные ботинки, черную шапку. На вид ему было 45-50 лет. На теле усопшего – множество татуировок. 

Труп направили в морг № 1 для установления причины смерти. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv:  в  квартире на Мебельной улице полицейские нашли наркоферму

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, садовая улица, тело мужчины, умер на садовой улице
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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