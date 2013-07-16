В доме на Садовой улице нашли мертвого мужчину с татуировками

Тело обнаружили на лестничной клетке.

В пятницу, 23 декабря, на Садовой улице в доме № 44 нашли тело мужчины. Труп обнаружили на лестничной клетке.

По информации Piter.tv, темноволосый горожанин был одет черный пуховик, темно-синие джинсы, черные ботинки, черную шапку. На вид ему было 45-50 лет. На теле усопшего – множество татуировок.

Труп направили в морг № 1 для установления причины смерти. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в квартире на Мебельной улице полицейские нашли наркоферму.

Фото: Piter.tv